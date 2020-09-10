Берлин, , 09:52 — REGNUM Количество сотрудников берлинской полиции, которые охраняют российского блогера Алексея Навального в клинике «Шарите», увеличено. Об этом 10 сентября сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные данные.

По данным журналистов, увеличено количество привлеченных к охране блогера сотрудников уголовной полиции Берлина, а также усилены меры контроля.

Кроме того, как отмечает Spiegel, такие меры были предприняты из-за того, что состояние Навального стало улучшаться и полиция намерена предупредить «новые попытки нападения» в случае, если к блогеру начнет ходить больше посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приложат максимум усилий для выявления виновных в ситуации с Алексеем Навальным.