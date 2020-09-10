Вашингтон, , 04:40 — REGNUM США приложат максимум усилий для выявления виновных в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 9 сентября в интервью журналисту Бену Шапиро.

По словам Помпео, Евросоюз, ряд европейских страны и США «ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности».

«Мы также приложим максимум усилий для того, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что не намерен обсуждать возможные меры администрации до заявления по этому вопросу президента США Дональда Трампа.

Напомним, 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению издания Die Zeit, если бы не «цепочка счастливых обстоятельств», Алексей Навальный не выжил бы после «отравления».

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