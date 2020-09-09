Москва, , 10:49 — REGNUM Свои поздравления с Днем независимости Таджикистана направил президенту данного государства Эмомали Рахмону глава России Владимир Путин. Текст поздравления 9 сентября приводит пресс-служба Кремля.

«Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Расширяется двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур», — говорится в поздравительном сообщении.

Кроме того, российский лидер указал, что Таджикистан смог добиться существенных успехов в экономической и социальной областях и что в настоящее время его роль в региональных и международных делах является конструктивной.

Также Путин выразил уверенность в том, что увеличение всего комплекса связей между Россией и Таджикистаном является отвечающим коренным интересам дружественных народов обеих стран и находится в рамках упрочения стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что внешний долг Таджикистана по состоянию на 1 июля 2020 года составил $3,096 млрд, что вдвое превышает объем производства промышленной продукции республики за указанный период.