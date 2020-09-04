Душанбе, , 10:12 — REGNUM Внешний долг Таджикистана по состоянию на 1 июля 2020 года составил $3,096 млрд. Об этом 4 сентября сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство финансов республики.

Размер внешнего долга вдвое превышает объем производства промышленной продукции республики за указанный период. За отчетный период промпроизводство составило 15,54 млрд сомони ($1,51 мрлд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года власти Таджикистана потратили $114,8 млн на обслуживание внешнего долга, в том числе $38,3 млн — на выплату процентов по кредитам.

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