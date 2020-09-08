Минск, , 18:28 — REGNUM Мария Колесникова, состоящая в президиуме белорусского оппозиционного Координационного совета, находится в населённом пункте Прудок (Гомельская область, Белоруссия) в расположении погранотряда.

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Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико, не зарегистрированного в качестве кандидата в президенты на минувших выборах.

По данным штаба, Колесникова задержана и сейчас находится в Мозырском погранотряде войсковой части 1257. 247 768 по Гомелем.

Эта информация, как отмечают белорусские оппозиционеры, поступила «из нескольких анонимных источников».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, стало известно, что Колесникова пропала. Позже появилась информация о её задержании.

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