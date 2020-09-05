Вильнюс, , 22:49 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она открыта для общения с властями России.

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По её словам, с ней «так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран»

«Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны», — сказала в ходе прямого эфира на Youtube-канале «Страна для жизни», добавив, что если им позвонят из России, то они «конечно, пообщаются».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Светлана Тихановская призвала лидеров стран уважать суверенитет республики. По ее словам, у России и Белоруссии «дружественные народы, мы не собираемся прекращать отношения с РФ, но вмешательства в наши внутренние дела, они, конечно, недопустимы».

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