Варшава, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий запланировал на 9 сентября встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщил 5 сентября на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

По его словам, встреча состоится в среду утром.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться, станет освобождение задержанных в ходе массовых беспорядков и акций протеста в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша оказывает прямую поддержку организаторам массовых беспорядков и акций протеста, продолжающихся в Белоруссии с 9 августа. «Оппозиция» утверждает, что итоги голосования сфальсифицированы и требует передачи власти.