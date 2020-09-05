Москва, , 17:19 — REGNUM Переговоры между представителями Германии и Польши о происшествии с российским блогером Алексеем Навальным, запись которых представила Белоруссия, прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. Свое мнение по данному поводу он высказал в Telegram-канале.

Соловьев написал, что «перехват телефонного разговора» Минском, опубликованный 4 сентября, «не впечатлил, совсем».

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что телефонный разговор двух высокопоставленных лиц Германии и Польши, которые обсуждают ситуацию с Навальным, перехватила белорусская разведка.

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