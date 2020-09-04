Минск, , 17:24 — REGNUM В эфире белорусского телеканала «Беларусь24» сегодня, 4 сентября, в 21:00 по минскому времени, должна быть обнародована аудиозапись разговора высокопоставленных лиц Германии и Польши (предположительно Ангелы Меркель с германской стороны) по ситуации с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным.

Напомним, что ранее Лукашенко в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусская разведка перехватила телефонный разговор двух высокопоставленных лиц Германии и Польши, которые обсуждают ситуацию с Навальным. В разговоре германская сторона утверждает, что её обвинения в адрес России о том, что Навальный якобы отравлен ядом «из группы «Новичок» — это чистейшая фальсификация, сделанная для того, чтобы Россия поменьше лезла в белорусские дела.

«Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация», — сказал Лукашенко Мишустину 3 сентября.

В Германии отвергли это заявление Лукашенко. Официальный Берлин продолжает утверждать, что Навальный отравлен и в его организме якобы нашли следы яда «из группы «Новичок».

Теперь белорусская сторона обещает обнародовать аудиозапись того самого перехваченного разговора.