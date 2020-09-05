Минск, 5 сентября 2020, 15:52 — REGNUM Главная задача, проблема и обеспокоенность Белоруссии — это экономика. Об этом 5 сентября на совещании с членами Совета безопасности Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Лукашенко отметил, что в стране делается немало для нормализации функционирования экономики. Он также подчеркнул, что положительный результат также имеют договоренности с Российской Федерацией.
В ходе совещания Лукашенко также затронул эпидемиологическую ситуацию, связанную с заболеваемостью COVID-19 в республике, отметив, что в республике обстановке гораздо лучше, чем в других странах.
Возвращаясь к вопросу об экономике, белорусский лидер отметил положительный момент отказа от остановки производства в Белоруссии в период пандемии COVID-19 в тот момент, когда мировые страны закрывали границы и останавливали производство. В связи с этим Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть шанс продать с хорошей прибылью произведенную продукцию.
Лукашенко отметил, что ООН опубликовала данные, согласно которым в мире отмечен интенсивный рост цен на продукты питания. В связи с этим президент Белоруссии добавил, что рост цен будет «явно и на другие товары».
Президент Белоруссии предложил участникам совещания проанализировать, что нужно сделать для поддержки правительства, предприятия, Национального банка.
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