Нью-Йорк, США, , 05:56 — REGNUM Иностранные государства должны прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии после состоявшихся там президентских выборов, заявил 4 сентября заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальной встрече Совбеза ООН.

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Он объяснил, что созванная встреча имеет смысл, если её участники обсудят не внутреннюю ситуацию в Белоруссии, а действия других государств в связи с протестами.

«Мы призываем всех прекратить любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Только сами белорусы могут решить свои проблемы через мирный и конструктивный диалог», — сказал российский дипломат.

Напомним, неформальная встреча в ООН проходит по инициативе Эстонии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что такие встречи, как правило, проводятся в «политико-пропагандистских целях» и являются частью информационной кампании.

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