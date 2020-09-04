Джакарта, , 15:32 — REGNUM Старший научный сотрудник института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) Джаянт Менон предложил Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провести форум для получения поддержки со стороны стран-членов, которые не имеют прямого отношения к спорам в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

На сегодняшний день четыре страны-члена АСЕАН участвуют в территориальном конфликте с Китаем, а именно Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.

Между тем, другие страны-члены АСЕАН, а именно Индонезия, Камбоджа, Мьянма, Лаос, Таиланд и Сингапур, не участвуют в территориальном конфликте в Южно-Китайском море.

По словам исследователя, просить поддержки у стран АСЕАН, не вовлеченных в спор вокруг островов в Южно-Китайском море, непросто, потому что эти государства имеют давние дипломатические отношения как с Китаем, так и с США.

«АСЕАН изначально создавалась как форум для поддержания политической стабильности в регионе Юго-Восточной Азии в период холодной войны. Следовательно, применяемая структура не может быть слишком сложной и сводит к минимуму политическое вмешательство со стороны каждой страны», — отметил Джаянт Менон.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии заявила, что страны-члены Совета Безопасности ООН сожалеют о вето, наложенном одной из стран-членов на резолюцию о борьбе с терроризмом.

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