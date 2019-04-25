В США прооперировали младенца, родившегося без кожи

Хьюстон, США, , 13:52 — REGNUM В Хьюстоне (штат Техас, США) врачи прооперировали четырехмесячного младенца, родившегося без кожи на большей поверхности тела, пишет газета Der Bild 24 апреля со ссылкой на местные средства массовой информации.

Джабари Грей родился 1 января 2019 года в Сан-Антонио. Роды были вызваны искусственно на 37-й неделе, после того как врачи заметили, что ребенок в утробе перестал набирать вес. Мальчик появился на свет без самого крупного органа человека — без кожи, за исключением верхней части головы и ног. Подбородок и грудь новорожденного были соединены, из-за чего он не мог дышать. Из-за отсутствия кожи ребенка нельзя брать на руки. Первая операция прошла успешно и позволила зафиксировать шейный воротник. Следующая задача врачей — установить трахеальную трубку, которая поможет малышу начать дышать самостоятельно.

Диагноз Джабари Грея точно не установлен. Врачи предполагают, что он страдает от редкой формы буллёзного эпидермолиза, генетического заболевания кожи. Родители ребенка сдают генетические анализы. У них есть еще двое здоровых детей.