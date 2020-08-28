Бейрут, , 19:16 — REGNUM Жертвами столкновений между шиитами и суннитами в городе Халде к югу от Бейрута стали двое человек, 28 августа сообщает агентство Associated Press.

По сообщению армии Ливана, столкновения в настоящий момент остановлены. Военными были арестованы четверо участников беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва в порту Бейрута массовые беспорядки охватили столицу Ливана. Протесты и катастрофическая ситуация после взрыва привели к отставке правительства.

Читайте также: В Ливане продлили до конца года режим мобилизации по коронавирусу