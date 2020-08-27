Бейрут, , 02:26 — REGNUM Решение продлить до 31 декабря этого года режим всеобщей мобилизации, направленный на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Ливане, принял Высший совет обороны республики. Об этом сообщил генеральный секретарь органа генерал Махмуд аль-Асмар в ходе пресс-конференции.

Указанное предложение поступило от ливанского президента Мишеля Ауна. Аль-Асмар отметил, что идею главы государства поддержали руководители всех силовых ведомств, а также представители от министерств, присутствующих при обсуждении инициативы.

Власти рассчитывают, что этот шаг поможет снизить продолжающийся рост количества носителей вируса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливане составило 14 248.

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