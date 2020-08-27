Москва, , 15:02 — REGNUM По просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, однако необходимости в его применении на данный момент нет. Об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».

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"Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что они с Лукашенко договорились о том, что данный резерв не будет использован до выхода ситуации в Белоруссии из-под контроля.

Также российский лидер отметил, что он надеется на то, что нынешняя белорусская ситуация будет разрешена мирным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что по отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержанно, нежели другие страны.