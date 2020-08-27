Москва, , 13:50 — REGNUM По отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержанно, нежели другие страны. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1».

Владимир Путин Kremlin.ru

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"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24».