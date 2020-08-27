Москва, , 14:26 — REGNUM Задержание в Белоруссии 33 граждан России незадолго до президентских выборов в республике является совместной операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам российского лидера, граждане РФ, которые въехали на территорию Белоруссии, не собирались участвовать в раскачивании ситуации в республике.

«Их затащили в Минск и использовали втемную», — сказал Путин.

«Это операция украинских спецслужб совместно с американцами. Сейчас это достоверно известно», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых местные СМИ поспешили назвать «вагнеровцами». По мнению белорусских СМИ, они въехали в страну с целью воздействовать на настроения в обществе перед президентскими выборами.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.

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