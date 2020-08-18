Москва, , 16:49 — REGNUM К 33 гражданам России, задержанным в Белоруссии незадолго до президентских выборов, не была применена сила и психологическое давление, сообщают «Аргументы недели». Между тем появились спекуляции на теме задержания граждан РФ. Ясность в эту историю решили внести авторы сообщества «ЧВК Вагнера — военное обозрение» социальной сети «ВКонтакте», располагающие собственными источниками.

Напомним, что 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ, которых местные СМИ поспешили назвать «вагнеровцами». По мнению белорусских масс-медиа, они въехали в страну с целью воздействовать на настроения в обществе перед президентскими выборами.

Ситуация вскоре прояснилась, и задержанных отправили на родину, после чего «Первый канал» взял интервью у нескольких задержанных россиян. Молодые люди рассказали, что некие «кураторы» предложили им работу по охране нефтяных месторождений в Ливии и Венесуэле, а через Минск они должны были лететь в другую страну. Как выяснилось, никто из задержанных не был в курсе ситуации в Белоруссии и не знал о грядущих выборах президента республики.

Куратором оказалась некая дама — она представилась сотрудницей посольства России С. и подтвердила свой статус фотографией бэйджа. Правда, оказалось, что бэйдж принадлежал совсем другому человеку, а саму С. никто из задержанных в глаза не видел. Женщина рассказала, будто у них возникла нестыковка с рейсами и предложила гражданам РФ задержаться в санатории на территории Белоруссии, пока решаются вопросы с билетами.