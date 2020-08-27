Москва, , 12:51 — REGNUM Большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Президент России В.В.Путин Kremin.ru

С главой государства будет беседовать телеведущий Сергей Брилёв. Ранее Брилёв уже вёл программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», он также комментировал инаугурации Путина в 2004, 2012 и 2018 годах.

Темы предстоящего интервью не раскрываются, указано, что беседа будет «по актуальным темам».

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса не состоялся традиционный прямой эфир «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которого глава государства отвечает на вопросы. В 2019 году такой эфир, 17-й по счёту, состоялся 20 июня.