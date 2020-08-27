Минск, , 13:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики ведется гибридная война. Об этом 27 августа сообщает БелТА.

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"Мы сегодня имеем налицо определённый этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать?» — сказал Лукашенко, добавив, что СМИ «поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон».

Президент страны добавил, что против Белоруссии началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 28−31 августа пройдут масштабные военные учения в Гродненской области у границы с Литвой.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о возникшей угрозе внешнего вторжения с Запада на фоне попытки захвата власти прозападной «оппозицией».

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