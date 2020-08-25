Москва, , 19:10 — REGNUM Инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко следовало бы принять к сведению западным хозяевам белорусской оппозиции, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.

Клод Верлинд. Марионетки

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с заместителем госскеретаря Соединённых Штатов Стивеном Биганом, обсуждая политический кризис в Белоруссии, рассказал, что на переговорах привлёк внимание своего собеседника к инициативе Лукашенко.

Свою инициативу белорусский президент выдвигал ещё до этих президентских выборов, а затем повторил в поствыборный период.

Речь идёт об инициативе проведения «конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления».

Лавров «Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнёрами, которые этой оппозицией сейчас руководят».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с американским представителем в Москве изложил российскую тактику в сложившейся ситуации белорусского политического кризиса.

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