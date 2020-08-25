Москва, 25 августа 2020, 19:10 — REGNUM Инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко следовало бы принять к сведению западным хозяевам белорусской оппозиции, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с заместителем госскеретаря Соединённых Штатов Стивеном Биганом, обсуждая политический кризис в Белоруссии, рассказал, что на переговорах привлёк внимание своего собеседника к инициативе Лукашенко.
Свою инициативу белорусский президент выдвигал ещё до этих президентских выборов, а затем повторил в поствыборный период.
Речь идёт об инициативе проведения «конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с американским представителем в Москве изложил российскую тактику в сложившейся ситуации белорусского политического кризиса.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров о встрече с заместителем Помпео: мы, конечно, говорили о Белоруссии
Читайте развитие сюжета: Лавров: Биган рассказал о встрече с Тихановской