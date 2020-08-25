Брюссель, , 15:19 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель готов поехать в Минск для поиска путей выхода республики из политического кризиса. Об этом 25 августа заявила генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По ее словам, на текущей неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения «поддержки» Белоруссии, провести встречу предлагалось в Минске.

«[Боррель] готов участвовать в этих визитах, усилиях по демократизации, поиску мирного решения. Высокий представитель подтвердил свою готовность к визиту», — сказала Шмид на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель в интервью газете El Pais заявил, что Европейский союз не намерен создавать «вторую Украину» из Белоруссии, где уже несколько дней проходят многочисленные акции протеста.

По его словам, в 2014 году люди на майдане в Киеве выступали за интеграцию Украины с Евросоюзом, а граждане Белоруссии во время акций протеста требуют «свобод и гражданских прав».

Читайте также: Борелль о Белоруссии: «Политический режим должен измениться»