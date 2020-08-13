Брюссель, , 15:02 — REGNUM Дальнейшее развитие отношений Белоруссии и Евросоюза (ЕС) возможно при предварительном условии изменений политического режима и прекращения насилия. Об этом 13 августа заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем официальном блоге, обнародованном на сайте внешнеполитической службы Европейского союза.

«Белоруссия: насилие должно прекратиться и политический режим должен измениться», — написал в своем сообщении политик.

Также он указал, что такие серьезные перемены политики — это предварительное условие для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией.

Кроме этого, Борелль отметил, что белорусская ситуация вызывает озабоченность и заявил, что власти Белоруссии во главе с президентом страны Александром Лукашенко «должны прекратить репрессии против белорусского народа», начав диалог с протестующими.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что Европейский союз должен дать жесткий ответ на происходящие в Белоруссии события.