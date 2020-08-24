Москва, , 13:24 — REGNUM Российскому МИД неизвестно о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки», возможность проведения каковой в сентябре ранее не исключил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом 24 августа заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Нам об этом неизвестно. В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил возможности проведения встречи стран «нормандской четверки» по урегулированию на юго-востоке Украины на уровне глав МИД уже в сентябре текущего года.