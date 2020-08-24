Киев, , 13:12 — REGNUM Проведение встречи стран «нормандской четверки» по урегулированию на юго-востоке Украины на уровне глав МИД возможно уже в сентябре текущего года. Такую возможность не исключил 24 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Для того чтобы мы встретились в «нормандском формате» в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения», — сказал Маас, отметив, что есть как перемирие, так и механизмы, используемые для контроля за ним, и что это также касается устройства дополнительных пунктов перехода.

Также глава МИД ФРГ отметил, что в этом вопросе есть некоторые подвижки, и указал на ряд тем социального и экономического характера, которые обсуждали на встрече в Париже.

«То есть если нам удастся и если активно над этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами федерального канцлера и офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные», — заявил он.

Кроме этого Маас уточнил, эти вещи должны обсуждаться «в нормандском формате» на уровне министров иностранных дел.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 29 дней, прошедших с момента начала перемирия в Донбассе, украинские силовики не понесли боевых потерь.