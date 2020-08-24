Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил проведение 1 сентября 2020 года праздничных линеек для первоклассников и выпускников школ. Все остальные ограничения, действующие для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продлены до 20 сентября.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напомним, учреждения общего образования Санкт-Петербурга с началом нового учебного года возобновят работу в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Но это пока не касается учреждений дополнительного образования: первого сентября они не откроются.

«Организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, смогут возобновить учебный процесс лишь с 14 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Линейки в День знаний пройдут под открытым небом только для учащихся 1-х и 11-х классов. При этом лица, которые сопровождают школьников, должны в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски или респираторы.

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Александр Беглов снял запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, с соблюдением рекомендаций и требований Минспорта и Роспотребнадзора.

Все иные ограничения, введенные ранее постановлением Смольного № 121 и не отмененные позже, сохраняются вплоть до 20 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число фактов заражения составило 35 373 случая за всё время пандемии. От COVID-19 скончались 2342 человека. Выздоровели 25 215 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 863 человека. Под медицинским наблюдением находятся 307 человек.

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