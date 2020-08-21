Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Петербурге решили провести праздничные линейки 1 сентября, но не для всех школьников. Об этом сообщил 21 августа губернатор Александр Беглов на общегородском педагогическом совете, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Однако на линейку позовут только первоклассников, а также школьников, для которых она станет последней, — учеников 11-х классов.

«Хочу заверить вас: 1 сентября состоится в обычном режиме. Но хотел бы уточнить, мы работаем с Роспотребнадзором и делаем все, чтобы состоялись школьные линейки для первоклассников и выпускников. У нас есть хорошая традиция в городе, когда одиннадцатиклассники ведут первоклашек в свою классы. Думаю, что эту традицию нарушать мы не будем», — сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что властям придется ограничить присутствие родителей на празднике: «Достаточно будет кого-то одного».

«Конечно, пандемия никуда не делась, и коронавирус не исчез», — подчеркнул Беглов.

Напомним, всего 1 сентября свои двери откроют 687 петербургских школ, девять из них примут учеников впервые. В первый класс поступят более 60 тыс. учеников.

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