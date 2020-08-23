Минск, , 23:33 — REGNUM В Минске 23 августа в ходе акции оппозиции задержаний не было. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"В Минске никто не задерживался. По стране информация еще уточняется», — цитирует её «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, многотысячные манифестации проходят по всей Белоруссии. Митингующие требуют, чтобы Александр Лукашенко оставил власть, выпустил политзаключённых и прекратил репрессии.

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