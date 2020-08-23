Минск, , 23:24 — REGNUM В акции протеста, которая прошла 23 августа в Минске, приняли участие около 20 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

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«В Минске … около 20 тыс. человек все же собрались на свою акцию», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты отмечают, что в Белоруссии в целом день прошел спокойно.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что диалог с протестующими в Белоруссии должны немедленно начать местные власти.

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