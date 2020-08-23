Брюссель, , 22:51 — REGNUM Диалог с протестующими в Белоруссии должны немедленно начать местные власти. Об этом сообщил 23 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на странице в соцсети Twitter.

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«Власти (Белоруссии) должны незамедлительно вступить в национальный диалог (с протестующими)», — написал Боррель.

Он отметил, что массовые и мирные демонстрации в Минске и по всей стране впечатлили его.

Напомним, 23 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais сообщил, что ЕС не признает «законным президентом» белорусского лидера Александра Лукашенко.

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