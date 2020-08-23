Москва, , 16:16 — REGNUM Оппозиция в Белоруссии тем, что говорит об уходе президента страны Александра Лукашенко, пытается реализовать сценарий, схожий с тем, какой был в Венесуэле. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в Youtube.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью — обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем», — сказал глава МИД России.

Также он отметил, что Белоруссия предлагала странам Запада инструменты для независимого наблюдения за выборами, однако там от этого оказались. При этом доказать, что Александр Лукашенко не победил на президентских выборах в республике, в отсутствии международных наблюдателей, невозможно.

«В отсутствии наблюдателей, которых Запад считает независимыми, очень трудно убедить кого-то, что результат президентских выборов был диаметрально противоположным тому, что было объявлено», — подчеркнул Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.