Москва, , 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на форуме «Территория смыслов», онлайн-трансляция которого ведется в YouTube.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Видимо, ей (Тихановской) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — заявил Лавров.

Также он отметил, что со временем экс-кандидат все чаще делает свои заявления не на русском или белорусском, а на английском языке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть вопросы к тому, как был сформирован в Белоруссии координационный совет оппозиции.