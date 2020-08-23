Варшава, , 14:35 — REGNUM В случае распада Белоруссии Гродно должно войти в состав Польской республики. Такое мнение 21 августа высказал главный редактор еженедельного польского журнала «Najwyższy Czas!» (Самое время!) Томаш Соммер на своей странице в соцсети Twitter.

«Совершенно очевидно, что в случае распада Белоруссии Гродно должно отойти к Польше», — написал в своем сообщении Соммер.

Также он указал, что правящая польская партия «Право и справедливость» боится заявить это, хотя, по мнению главного редактора журнала, знает, что должно быть именно так.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что заявление Александра Лукашенко о приведении белорусской армии к повышенной боевой готовности — это обычное запугивание белорусов.