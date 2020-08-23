Минск, 23 августа 2020, 10:27 — REGNUM Заявление Александра Лукашенко о приведении белорусской армии к повышенной боевой готовности — это обычное запугивание белорусов, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью информационному агентству Baltic News Service, опубликованном 22 августа.
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии также заявила, что если для стабилизации ситуации в стране армия Белоруссии будет подчиняться приказам высшего командования, то это будет преступлением со стороны вооруженных сил республики, но Тихановская уверена, что белорусские силовики не подчинятся «преступному приказу».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал об угрозах силового захвата власти в Белоруссии.