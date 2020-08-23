Минск, , 10:27 — REGNUM Заявление Александра Лукашенко о приведении белорусской армии к повышенной боевой готовности — это обычное запугивание белорусов, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью информационному агентству Baltic News Service, опубликованном 22 августа.

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«Это шаг, к котором белорусский народ уже привык. В Принципе это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся, и они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит», — считает Тихановская.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии также заявила, что если для стабилизации ситуации в стране армия Белоруссии будет подчиняться приказам высшего командования, то это будет преступлением со стороны вооруженных сил республики, но Тихановская уверена, что белорусские силовики не подчинятся «преступному приказу».

«Это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа, потому что они — это тоже белорусские люди. И не могут белорусы бить белорусов. Я больше, чем уверена, что большинство в армии и милиции это понимают», — заявила бывший кандидат на высшую должность в государстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал об угрозах силового захвата власти в Белоруссии.