14 Августа
 
20:02

«Мы всё-таки славяне»: Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих

Александр Лукашенко на совещании с Советом безопасности заявил, что не имеет претензий к работе силовиков, избивавших беззащитных людей в ходе акций протеста в Минске и других городах, тем не менее призвал быть помягче с протестующими.

20:00

В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии

32 из 33 граждан Российской Федерации, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ, вернулись на родину. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в Россию вернулись только 32 гражданина России, ранее задержанные в Белоруссии сотрудниками КГБ. 33-й участник события остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт.

19:46

Собравшиеся у Дома правительства требуют отставки главы МВД Белоруссии Юрия Караева ИА REGNUM.

19:45

Член Совфеда объяснил причины протестов в Белоруссии

Критические замечания в адрес России оттолкнули от Лукашенко его сторонников, полагает эксперт.

19:36

Главы МИД Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии

Евросоюз будет работать над составлением списка граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

19:35

Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сидеть дома и не мешать силовиками работать с приезжими из других стран организаторами антиправительственных протестов.

19:16

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

19:16

Собравшиеся у Дома правительства скандируют «Уходи!» ИА REGNUM

19:14

Лукашенко проводит срочное заседание Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с обострением внутриполитической ситуации.

19:13

Тысячи протестующих возле Дома правительства в Минске требуют перевыборов президента Белоруссии. Несанкционированный митинг проходит сегодня, 14 августа.

19:09

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

19:08

К протестующим присоединилась группа медиков, их встретили аплодисментами. Собравшиеся скандируют «Спасибо!»

19:05

Атмосфера на площади позитивная, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся скандируют различные лозунги, периодически раздаются аплодисменты. Никакого напряжения не ощущается.

19:04

Площадь заполнена чуть более чем наполовину.

19:03

Собравшиеся на площади Независимости у Дома правительства скандируют «Уходи!» Звонят колокола Красного костёла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

19:02

Белоруссия повторит судьбу Украины, но будут и отличия — экономист

В случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.