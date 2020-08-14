«Мы всё-таки славяне»: Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих
Александр Лукашенко на совещании с Советом безопасности заявил, что не имеет претензий к работе силовиков, избивавших беззащитных людей в ходе акций протеста в Минске и других городах, тем не менее призвал быть помягче с протестующими.
В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии
32 из 33 граждан Российской Федерации, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ, вернулись на родину. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в Россию вернулись только 32 гражданина России, ранее задержанные в Белоруссии сотрудниками КГБ. 33-й участник события остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт.
Собравшиеся у Дома правительства требуют отставки главы МВД Белоруссии Юрия Караева — ИА REGNUM.
Член Совфеда объяснил причины протестов в Белоруссии
Критические замечания в адрес России оттолкнули от Лукашенко его сторонников, полагает эксперт.
Главы МИД Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии
Евросоюз будет работать над составлением списка граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.
Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сидеть дома и не мешать силовиками работать с приезжими из других стран организаторами антиправительственных протестов.
Собравшиеся у Дома правительства скандируют «Уходи!» — ИА REGNUM
Лукашенко проводит срочное заседание Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с обострением внутриполитической ситуации.
К протестующим присоединилась группа медиков, их встретили аплодисментами. Собравшиеся скандируют «Спасибо!»
Атмосфера на площади позитивная, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся скандируют различные лозунги, периодически раздаются аплодисменты. Никакого напряжения не ощущается.
Площадь заполнена чуть более чем наполовину.
Собравшиеся на площади Независимости у Дома правительства скандируют «Уходи!» Звонят колокола Красного костёла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Белоруссия повторит судьбу Украины, но будут и отличия — экономист
В случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.