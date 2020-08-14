После окончания голосования в ходе очередных выборов президента Белоруссии, на которых Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80%, постсоветскую республику захлестнула волна протестных акций, которые были брутально разогнаны ОМОНом. Тысячи протестующих оказались в застенках, массовый характер приобрели избиения и пытки оппонентов действующей власти. Это привело к усилению протестных настроений, на улицы вышли даже те, кто прежде сохранял лояльность по отношению к правящему режиму. В свою очередь рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки, выдвигая политические требования, связанные с прекращением насилия со стороны правоохранителей и проведением новых президентских выборов.

О событиях в Белоруссии после президентских выборов читайте в трансляции ИА REGNUM.