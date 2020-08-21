Москва, , 15:12 — REGNUM Телефонный разговор провел министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МИД РФ.

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"21 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макеем», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сторонами было проведено обсуждение развития внутренней политической ситуации в Белоруссии и инициативы западных стран в отношении дальнейших действий руководства республики.

«В этом контексте отмечено, что решение имеющихся проблем республики является ее внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более «указаний» о том, с кем и как вести диалог», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, сторонами была подчеркнута необходимость всем внешним «игрокам» уважать суверенитет и независимость Белоруссии, а также остановить попытки провоцировать конфронтацию в белорусском обществе и подрыва процесса нормализации обстановки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии сейчас действует несколько центров сил, в которых осели «правительства в изгнании».