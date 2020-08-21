Минск, , 15:03 — REGNUM Против Белоруссии сейчас действует несколько центров сил, в которых осели «правительства в изгнании». Об этом 21 августа заявил Александр Лукашенко во время выступления перед работниками агрокомбината «Дзержинский».

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"За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — заявил Лукашенко.

По его словам, одно из таких правительств возглавляет бывший помощник президента Белоруссии, участник президентской кампании 2020 года Валерий Цепкало.

«И он смелый, делает заявления из Варшавы, — отметил Лукашенко. — Вот это одно из «правительств».

Лукашенко сообщил, что помог выехать в Литву экс-кандидату в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлане Тихановской.

«По ее просьбе, — подчеркнул он. — Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко напомнил, что по факту создания оппозиционерами Координационного совета было возбуждено уголовное дело, и оппозиционный штаб якобы сам понимает, что их действия незаконны. По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, однако эти деньги без ведома государства в Белоруссию не поступят.

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