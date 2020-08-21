Братислава, , 13:38 — REGNUM Готовность к компромиссам и к диалогу с оппозицией должен показать на фоне идущих акций протеста в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко. Такое мнение 21 августа высказал глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции в Братиславе, которая транслировалась на официальной странице ведомства в соцсети Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам, как минимум, заявить о готовности начать такой диалог», — заявил министр иностранных дел Германии.

Также он отметил, что Евросоюз будет и дальше оказывать давление для сохранения общеевропейских ценностей, что, как считает Маас, необходимо как внутри ЕС, так и за пределами союза.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву после выборов главы государства, состоявшихся в стране 9 августа, сообщила о главном условии своего возвращения в страну.