Минск, , 12:09 — REGNUM Внешнее вмешательство Евросоюза в дела Белоруссии неприемлемо, об этом говорится в письме председателя белорусского Совета Республики и Палаты представителей Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, направленном в адрес глав парламентов стран — членов ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

«Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евро-атлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси», — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Совета Республики.

В обращении подчеркивается, что такие заявления являются недопустимыми и противоречат нормам международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста оппозиции, переросшие в массовые столкновения с силами правопорядка. Запад в целом не признал итоги выборов.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит €53 млн белорусскому народу, из них €50 млн — на борьбу с коронавирусом, остальные деньги предназначались для поддержки протестующих, недовольных результатами выборов президента.

Читайте также: Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости