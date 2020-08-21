Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве надеются, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

"Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси. «Наша установка — чем больше нормализации, тем лучше», подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

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