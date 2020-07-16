Москва, , 15:42 — REGNUM Условия для восстановления воздушного сообщения с Россией пока не выполнены властями Грузии. Об этом заявил 16 июля замглавы МИД России Андрей Руденко в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он напомнил, что запрет на авиасообщение с Грузией действует с лета 2019 года. Он вынужденный и временный, условия его отмены хорошо известны. Это прекращение русофобской кампании и отсутствие угроз для российских туристов.

«Пока эти условия не выполнены. Как только эти условия будут соблюдены, Россия не замедлит восстановить воздушное сообщение», — подчеркнул дипломат.

Руденко выразил сожаление, что антироссийская риторика до сих пор используется некоторыми политическими силами Грузии. В Москве надеются, что в Тбилиси сделают выводы и будут выстраивать отношения с Москвой более прагматично, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в центре Тбилиси прошёл антироссийский митинг, за этим последовала приостановка Москвой воздушного сообщения с этим государством.