Лиссабон, 20 августа 2020, 22:33 — REGNUM Португальский МИД выразил благодарность властям Великобритании за отмену обязательной изоляции для въезжающих из Португалии.
Британские власти 20 августа отменили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Португалии. Однако с 22 августа 14-дневная изоляция потребуется прибывающим в Великобританию из Хорватии, Австрии, а также Тринидада и Тобаго.
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