Лиссабон, , 22:33 — REGNUM Португальский МИД выразил благодарность властям Великобритании за отмену обязательной изоляции для въезжающих из Португалии.

«Это решение — свидетельство хорошего результата интенсивной двусторонней работы» , — отмечается в сообщении МИД Португалии в Twitter.

Британские власти 20 августа отменили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из Португалии. Однако с 22 августа 14-дневная изоляция потребуется прибывающим в Великобританию из Хорватии, Австрии, а также Тринидада и Тобаго.

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