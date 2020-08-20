Москва, , 14:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсуждает с зарубежными коллегами ситуацию в Белоруссии. Об этом 20 августа заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России В.В.Путин Forumdaily.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Читайте также: Песков: попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии недопустимы

«Сегодня также у президента, сейчас уже закончится скоро, телефонный разговор международный по белорусским делам», — сказал официальный представитель Кремля.

С кем беседует по телефону российский лидер, а также детали разговора Песков не уточнил.

Также по теме: Минздрав Белоруссии сообщил о смерти третьего участника протестов

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, начались массовые акции протеста против итогов голосования, в результате которых уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

На сегодняшний день известно о трёх погибших в результате протестных митингов. Более 6,7 тысячи человек были задержаны. Пострадавшие есть как со стороны митингующих, так и со стороны сотрудников правопорядка.