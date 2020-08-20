Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках взаимодействия двух регионов готовятся к созданию единого центра управления рядом отраслей экономики. Об этом на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 августа сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Необходимость создания подобного центра показала, в том числе, ситуация вокруг коронавирусной инфекции, когда органы власти двух регионов синхронизировали свои действия и обменивались опытом в борьбе с пандемией.

«Мы шаг за шагом двигаемся. Двигаемся к тому, что создаем единые системы, единые платформы <…> И в будущем, мы уже подходим к этому, создать единый центр управления определенными отраслями», — цитирует слова Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Представители властей двух регионов уже договорились вместе развивать метрополитен и дорожную сеть на границе Петербурга и Ленобласти. В стадии решения — вопрос о льготном проезде жителей города и области в соседнем регионе.

Также сегодня на заседании Координационного совета обсуждался вопрос о ветеранах труда регионального значения. При назначении этого статуса требования двух регионов к стажу работы разные, при этом в зачет идет стаж только в одном из регионов. В итоге некоторые работники не могут получить это звание, поработав в течение своей трудовой биографии и в городе, и в Ленобласти. Чтобы решить проблему, предложено внести поправки в законодательство Петербурга и Ленобласти, чтобы зачитывать оба стажа работы для получения статуса «Ветеран труда».

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