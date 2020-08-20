Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Около 2,5 млн жителей Петербурга покинули город в период пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании координационного совета города и Ленинградской области.

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По его мнению, это помогло северной столице избежать тяжелых последствий пандемии. Причем, насколько известно Беглову, жители Петербурга спасались в соседнем, 47 регионе.

«Два с половиной миллиона жителей Петербурга выехали из города. Куда они поехали? Конечно, в Ленобласть», — цитирует Беглова портал 47news.

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Напомним, в Петербурге зафиксирована самая высокая летальность от COVID-19 из всех регионов страны — 6,66%. Официально здесь выявлено только 34 647 случаев заражения коронавирусом, скончались лишь 2 308 человек.

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При этом власти признают, что далеко не все смерти, так или иначе связанные с COVID-19, попали в эту статистику. Более того, НИИ им. Пастера провел исследование, согласно которому 26% петербуржцев — около 1,4 млн человек — могут иметь антитела к коронавирусу.

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