Варшава, , 11:41 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало провел переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом 20 августа сообщил экс-кандидат в своем Telegram-канале.

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По словам Цепкало, его первый день в Варшаве получился насыщенным, и он побывал в МИД Польши. Глава последнего Яцек Чапутович, по словам оппозиционера, в ходе встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии указал, что вид многих белорусских городов с тысячами протестующих говорит о том, что белорусский «народ полон решимости и желает добиться мирных перемен».

«В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в «Плане солидарности с Белоруссией», о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий», — также указал Цепкало.

Кроме этого, он рассказал, что вместе со своей женою выразил «благодарность Польше за поддержку гражданского общества» в Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил другого экс-кандидата в белорусские президенты Светлану Тихановскую в поддержке Вильнюсом требования проведения в Белоруссии новых выборов.