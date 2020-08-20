Вильнюс, , 11:22 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил Светлану Тихановскую в поддержке Вильнюсом требования проведения в Белоруссии новых выборов. Об этом Сквернялис написал на своей странице в Facebook после встречи с Тихановской.

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"Заверил Светлану в том, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Белоруссии осуществилось», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы активно выступают против президента Белоруссии Александра Лукашенко и не признают его победы на выборах. Кроме того, в Литве находится основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Накануне, 19 августа, лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования.

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