Гонконг, Китай, , 10:48 — REGNUM Одностороннее решение США о приостановке действия трёх соглашений с Гонконгом свидетельствует о «неуважении к принципам двусторонних и многосторонних отношений и должно быть осуждено международным сообществом». Об этом говорится в заявлении властей специального административного района Китая, сообщает 20 августа газета South China Morning Post.

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«Правительство Гонконга категорически возражает и осуждает действия США, которые в значительной степени рассматриваются как попытка использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях», — говорится в документе.

Также отмечается, что эти соглашения не являются преференциями США по отношению к Гонконгу.

«Это двусторонние соглашения, заключенные в духе доброй воли, чтобы принести пользу народам и предприятиям обеих сторон в таких областях, как правопорядок, судоходство и налоговый режим», а прекращение этих взаимовыгодных договоров нанесёт ущерб обеим сторонам, подчеркивается в заявлении.

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Власти Гонконга настоятельно призвали администрацию США «немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района и отказаться от своих необоснованных обвинений в отношении закона КНР о защите национальной безопасности в Гонконге».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Государственный департамент США заявил, что «официально уведомил» Гонконг о разрыве трех двусторонних соглашений. Речь идёт о соглашениях о выдаче беглых преступников, передаче осуждённых и налоговых льготах по международной эксплуатации судов.

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