Гонконг, Китай, , 20:05 — REGNUM Администрация Гонконга (Специальный автономный район Сянган) обращается в ВТО с жалобой на так называемые «санкции» со стороны США, сообщает 19 августа Синьхуа со ссылкой на содержание соответствующего заявления главы автономии Линь-Чжэн Юээ (Кэрри Лэм).

Действия США «абсолютно не оправданы», ибо являются нарушением правил ВТО и направлены против интересов Гонконга, который является участником организации, считает К. Лэм, заявившая об этом в преддверие заседания Исполнительного совета автономии. По ее мнению, санкции не в состоянии отменить естественные преимущества Гонконга, который является частью региона «Большого залива», включающего также наиболее развитую китайскую провинцию Гуандун и бывшую португальскую колонию Макао, ныне — Аомэнь.

К. Лэм выступила в поддержку закона КНР о защите национальной безопасности в Гонконге, который послужил предлогом для введения американских санкций. По ее словам, он способен обеспечить личную безопасность жителей анклава.

Подвергнув жесткой критике ряд иностранных государств, среди которых угадываются США, за «двойные стандарты» по отношению к переносу выборов в Законодательный совет (парламент) Гонконга, К. Лэм объяснила санкции США поиском односторонних преимуществ в развернувшейся в мире глобальной конкуренции.